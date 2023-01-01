Биография

Людмила Титова – актриса. Награждена медалями, конкурсными призами, фестивальными премиями, почетными званиями, благодарственными письмами от российского государства. Родилась в 1960 году. Училась на курсе Юрия Соломина в ВТУ им. Щепкина. Играть на сцене начала в 1982 году, за год до окончания вуза. Первые роли Титовой – русская драматургия, классический репертуар Малого театра. За десятилетия работы актриса создала более сорока сценических образов. Десятки ролей сыграны артисткой в сотрудничестве с Домом актера и труппой «Блуждающие звезды». Список киноработ актрисы начинается с исторического сериала 1984 года «Берег его жизни». В фильме у Титовой главная роль. Она – Маргарет Кларк, невеста и жена знаменитого этнографа и путешественника Миклухо-Маклая. После блистательный ролей в нескольких телеспектаклях актрисе поручают роль Надежды Крупской в сериале 1993 года «Раскол». Главная роль у актрисы и в мелодраме 2001 года «Времена не выбирают». В 2012 году снимается экранизация нескольких пьес Островского. У актрисы снова главная роль – помещица Гурмыжская в комедии «Лес». Успешно сыграна и роль Клары в фильме «Визит старой дамы» по Дюрренматту.