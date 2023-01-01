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Татьянина Ночь

Татьянина Ночь (сериал, 2014) смотреть онлайн

9.12014, Татьянина Ночь 1 сезон
Мелодрамы16+

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Сюжет

СССР, начало 80-х годов. Живeт в Москве интеллигентная семья Голубевых: отец – профессор МГУ Александр Голубев, мама – тренер по художественной гимнастике Лариса Алексеевна, дочь – красавица и одна из лучших студенток МГУ Таня Голубева. Вскоре Таню, как одну из лучших студенток курса, приглашают на собеседование в КГБ. От сотрудничества Таня отказывается. Она не знает, что «запала в сердце» майора КГБ Юрия Рогова: тот практически влюбился в Таню с первого взгляда...

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Татьянина Ночь»

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