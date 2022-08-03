Татьянина Ночь (сериал, 2014) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыТатьянина Ночь1-й сезон9-я серия
Мелодрама16+
О сериале
СССР, начало 80-х годов. Живeт в Москве интеллигентная семья Голубевых: отец – профессор МГУ Александр Голубев, мама – тренер по художественной гимнастике Лариса Алексеевна, дочь – красавица и одна из лучших студенток МГУ Таня Голубева. Вскоре Таню, как одну из лучших студенток курса, приглашают на собеседование в КГБ. От сотрудничества Таня отказывается. Она не знает, что «запала в сердце» майора КГБ Юрия Рогова: тот практически влюбился в Таню с первого взгляда...
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ВБРежиссёр
Виктор
Бутурлин
- КБАктриса
Кристина
Бродская
- Актёр
Алексей
Фатеев
- Актриса
Людмила
Титова
- АФАктёр
Александр
Феклистов
- ДВАктёр
Дмитрий
Варшавский
- МЯАктёр
Максим
Январев
- КРАктриса
Ксения
Радченко
- КПАктриса
Кристина
Поли
- ЕМАктриса
Елена
Махова
- ОМАктриса
Оксана
Мысина
- ММСценарист
Марина
Мареева
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- НХПродюсер
Наталия
Харыбина
- СКХудожник
Сергей
Коковкин
- ММХудожница
Мария
Мордкович
- МПХудожник
Максим
Панов
- АСМонтажёр
Алексей
Смирнов
- ВГОператор
Виктор
Гончар
- РЗКомпозитор
Рубен
Затикян