Татьянина Ночь (сериал, 2014) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

СССР, начало 80-х годов. Живeт в Москве интеллигентная семья Голубевых: отец – профессор МГУ Александр Голубев, мама – тренер по художественной гимнастике Лариса Алексеевна, дочь – красавица и одна из лучших студенток МГУ Таня Голубева. Вскоре Таню, как одну из лучших студенток курса, приглашают на собеседование в КГБ. От сотрудничества Таня отказывается. Она не знает, что «запала в сердце» майора КГБ Юрия Рогова: тот практически влюбился в Таню с первого взгляда...

