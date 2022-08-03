Мой папа Барышников
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Мой папа Барышников

Мой папа Барышников (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

8.62011, Мой папа Барышников
Драма, Комедия87 мин12+

О фильме

Вдохновляющая история о ничем не примечательном мальчике из хореографического училища, который уверен, что его отец — знаменитый балетный танцовщик. 1987 год. Боря Фишкин учится балету при Большом театре. Особых успехов он не достиг и даже не может поднять партнершу на занятиях — слишком маленький и слабый. Но однажды он видит запись выступления Михаила Барышникова, давно уехавшего из СССР. Между ним и Борей есть некоторое сходство, и парень убеждает себя, что Барышников — его настоящий отец. Родство со знаменитостью должно наверняка помочь Фишкину стать выдающимся артистом и завоевать симпатию самой красивой девочки класса. Но что делать, если все это — лишь иллюзия, тогда как реальность оказывается гораздо прозаичнее?

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мой папа Барышников»