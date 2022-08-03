Мой папа Барышников (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно
8.62011, Мой папа Барышников
Драма, Комедия87 мин12+
О фильме
Вдохновляющая история о ничем не примечательном мальчике из хореографического училища, который уверен, что его отец — знаменитый балетный танцовщик. 1987 год. Боря Фишкин учится балету при Большом театре. Особых успехов он не достиг и даже не может поднять партнершу на занятиях — слишком маленький и слабый. Но однажды он видит запись выступления Михаила Барышникова, давно уехавшего из СССР. Между ним и Борей есть некоторое сходство, и парень убеждает себя, что Барышников — его настоящий отец. Родство со знаменитостью должно наверняка помочь Фишкину стать выдающимся артистом и завоевать симпатию самой красивой девочки класса. Но что делать, если все это — лишь иллюзия, тогда как реальность оказывается гораздо прозаичнее?
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ДПРежиссёр
Дмитрий
Поволоцкий
- МДРежиссёр
Марк
Другой
- ДВАктёр
Дмитрий
Выскубенко
- Актриса
Анна
Михалкова
- Актёр
Владимир
Капустин
- МПАктриса
Марина
Полицеймако
- Актёр
Илья
Рутберг
- Актриса
Людмила
Титова
- Актёр
Анатолий
Кот
- Актёр
Сергей
Сосновский
- Актриса
Ксения
Суркова
- ЛЯАктриса
Лилия
Ямада
- ДПСценарист
Дмитрий
Поволоцкий
- Продюсер
Наталья
Мокрицкая
- УСПродюсер
Ульяна
Савельева
- ИЧХудожница
Ирина
Чепенко
- АМХудожник
Артем
Мосов
- АЧХудожник
Андрей
Черенков
- СБХудожник
Сергей
Балашов
- ОГМонтажёр
Ольга
Гриншпун
- ЕЕМонтажёр
Евгений
Ефременко
- Оператор
Сергей
Мокрицкий
- АМКомпозитор
Александр
Маноцков