Мой папа Барышников (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Вдохновляющая история о ничем не примечательном мальчике из хореографического училища, который уверен, что его отец — знаменитый балетный танцовщик. 1987 год. Боря Фишкин учится балету при Большом театре. Особых успехов он не достиг и даже не может поднять партнершу на занятиях — слишком маленький и слабый. Но однажды он видит запись выступления Михаила Барышникова, давно уехавшего из СССР. Между ним и Борей есть некоторое сходство, и парень убеждает себя, что Барышников — его настоящий отец. Родство со знаменитостью должно наверняка помочь Фишкину стать выдающимся артистом и завоевать симпатию самой красивой девочки класса. Но что делать, если все это — лишь иллюзия, тогда как реальность оказывается гораздо прозаичнее?

