Назад в СССР (сериал, 2010) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Антон — преуспевающий бизнесмен, который не чувствует себя счастливым, имея все, что он мог бы пожелать. Антон знакомится со Сталкером, который предлагает приключения и ощущения, которых он никогда не испытывал. Антон скоро понимает, что оказался в 1975 году.



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