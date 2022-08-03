Назад в СССР. Серия 4
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Назад в СССР (сериал, 2010) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2010, Назад в СССР. Серия 4
Мелодрама, Фантастика18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Антон — преуспевающий бизнесмен, который не чувствует себя счастливым, имея все, что он мог бы пожелать. Антон знакомится со Сталкером, который предлагает приключения и ощущения, которых он никогда не испытывал. Антон скоро понимает, что оказался в 1975 году.

Страна
Россия
Жанр
Фантастика, Мелодрама
Качество
SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Назад в СССР»