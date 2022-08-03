Антон — преуспевающий бизнесмен, который не чувствует себя счастливым, имея все, что он мог бы пожелать. Антон знакомится со Сталкером, который предлагает приключения и ощущения, которых он никогда не испытывал. Антон скоро понимает, что оказался в 1975 году.

