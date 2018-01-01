Wink
Фильмы
Няньки
Актёры и съёмочная группа фильма «Няньки»

Актёры и съёмочная группа фильма «Няньки»

Режиссёры

Ашот Кещян

Ашот Кещян

Режиссёр

Актёры

Николай Наумов

Николай Наумов

АктёрДима
Арарат Кещян

Арарат Кещян

АктёрМиша
Аглая Шиловская

Аглая Шиловская

АктрисаКатя
Людмила Артемьева

Людмила Артемьева

АктрисаБабушка
Олеся Железняк

Олеся Железняк

АктрисаВалентина
Ангелина Добророднова

Ангелина Добророднова

АктрисаДаша
Глеб Сердюков

Глеб Сердюков

АктёрПаша
Илья Костюков

Илья Костюков

АктёрСаша
Дитер Брандекер

Дитер Брандекер

Dieter Brandecker
АктёрГвидо
Михаэль Бараль

Михаэль Бараль

Michael Baral
АктёрМихаэль

Сценаристы

Сергей Мохначев

Сергей Мохначев

Сценарист
Павел Карнаухов

Павел Карнаухов

Сценарист
Ольга Антонова

Ольга Антонова

Сценарист

Продюсеры

Георгий Малков

Георгий Малков

Продюсер
Сарик Андреасян

Сарик Андреасян

Продюсер
Гевонд Андреасян

Гевонд Андреасян

Продюсер
Михаил Галустян

Михаил Галустян

Продюсер

Художники

Оксана Шевченко

Оксана Шевченко

Художница

Монтажёры

Кирилл Абрамов

Кирилл Абрамов

Монтажёр

Операторы

Сергей Политик

Сергей Политик

Оператор

Композиторы

Александр Иванов

Александр Иванов

Композитор
Дмитрий Лившиц

Дмитрий Лившиц

Композитор
Арташес Андреасян

Арташес Андреасян

Композитор