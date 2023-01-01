Аглая Шиловская

Биография

Аглая Ильинична Шиловская — театральная актриса, звезда кинематографа. Родилась 2 января 1993 года в семье филолога Светланы Шиловской, сценариста и режиссера Ильи Шиловского. Уже в раннем возрасте девушка делала первые шаги в театральном искусстве. Так, первым спектаклем, в котором она играла в 4 года, стала опера «Прекрасная мельничиха». Постановку показывали в Большом театре. После окончания экстерном школы поступила в Театральный институт имени Бориса Щукина. В 2013 году стала выпускницей курса «Артист музыкального театра». Играла Мерседес в мюзикле «Монте-Кристо» на сцене «Московской оперетты», в мюзикле «Граф Орлов» 2012 года, где Аглая выступила в амплуа княжны Елизаветы Таракановой и в дипломном спектакле «Однажды на матрасе», где девушка предстала в образе принцессы Уинфред Безутешной. Кинокарьера началась с фильма Станислава Говорухина «…в стиле JAZZ» 2010 года, за который была награждена призом Натальи Гундаревой «За лучшую женскую роль» на VIII Московском фестивале отечественного кино. В 2011 году вышли фильмы с ее участием «Лекарство для бабушки» и «Моя безумная семья». В комедийном фильме «Няньки» 2012 года Аглая сыграла роль Кати. 2013 год ознаменовался для девушки участием в мини-сериале «Апофегей» и «Зайцев +1». «Кураж», «Прощай, любимая!» и «Чудотворец» — работы, в которых участвовала девушка в 2014 году. «Ке-ды», «Медсестра» — фильмы с ее участием 2016 года. В 2017 году Аглая удостоена наградой за лучшую женскую роль в кинокартине «Ке-ды» на Гатчинском фестивале «Литературы и кино».