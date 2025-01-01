Фильм Плагиатор

Егору 30лет, егоработа—подпевать гостям вкараоке, ноон мечтает петь свои песни ипостроить счастливую жизнь сЮлей, вопреки желанию её отца-миллионера. Всобственном шкафу Егор находит портал в1991 год. Попав впрошлое, онначинает исполнять суперхиты разных лет, выдавая ихза свои. Водин момент наЕгора обрушиваются слава, деньги, новые возможности, иу него рождается гениальный план, который обеспечит емуидеальное будущее. Нокаждая попытка изменить что-то впрошлом приводит квсё более неожиданным результатам вбудущем.



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