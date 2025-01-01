Фильм Плагиатор

О фильме
Егору 30лет, егоработа—подпевать гостям вкараоке, ноон мечтает петь свои песни ипостроить счастливую жизнь сЮлей, вопреки желанию её отца-миллионера. Всобственном шкафу Егор находит портал в1991 год. Попав впрошлое, онначинает исполнять суперхиты разных лет, выдавая ихза свои. Водин момент наЕгора обрушиваются слава, деньги, новые возможности, иу него рождается гениальный план, который обеспечит емуидеальное будущее. Нокаждая попытка изменить что-то впрошлом приводит квсё более неожиданным результатам вбудущем.
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Рейтинг
- Режиссёр
Антон
Мегердичев
- Актриса
Елена
Панова
- НЕАктёр
Николай
Евстафьев
- Актриса
Стася
Милославская
- Актриса
Ирина
Пегова
- Актёр
Роман
Евдокимов
- Актёр
Антон
Эльдаров
- Актёр
Марат
Башаров
- Актёр
Максим
Лагашкин
- Актёр
Виталий
Кищенко
- Актриса
Аглая
Шиловская
- ИШСценарист
Илья
Шиловский
- МАСценарист
Максим
Амельченко
- ВБСценарист
Виталий
Боровик
- СШСценарист
Светлана
Шиловская
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- Продюсер
Юлия
Иванова
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Ясмина
Бен Аммар
- ПНХудожница
Полина
Никулина
- ТСХудожница
Татьяна
Смирнова
- КПХудожник
Константин
Пахотин
- АМКомпозитор
Артем
Михаенкин