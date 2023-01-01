Лекарство для бабушки
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Лекарство для бабушки

Лекарство для бабушки (сериал, 2011) смотреть онлайн бесплатно

9.12011, Лекарство для бабушки 1 сезон
Драмы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Скромная девушка Соня — незаметная студентка филологического факультета. Однажды в ее жизнь вмешивается случай, и она знакомится с молодым преуспевающим бизнесменом Женей Писаревым.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лекарство для бабушки»

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