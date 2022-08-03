Лекарство для бабушки (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Лекарство для бабушки. Сезон 1. Серия 1
Драма16+

О сериале

Соня - скромная и незаметная студентка филологического факультета. Неожиданно для всех она покорила сердце завидного жениха, преуспевающего бизнесмена Жени Писарева.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

