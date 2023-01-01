Биография

Алла Мартынюк – украинская актриса кино и театра, певица. Родилась в Киеве 12 марта 1984 года. Окончив школу с золотой медалью, вопреки желанию родителей подала документы в КНУТКиТ им. Карпенко-Карого, чтобы получить актерское образование. Однако, проучившись недолгое время, оставила вуз, так как получила предложение стать участницей поп-группы «Сливки». Прожив в Москве несколько лет, вернулась в Киев, где решила окончить тот же университет, однако на этот раз по специальности «театроведение». Актриса дважды была замужем, от этих браков воспитывает трех дочерей. Сейчас в разводе, отношения со своим нынешним молодым человеком предпочитает подробно не афишировать. Свою первую роль Алла Мартынюк сыграла в 2006 году, снявшись в комедийной картине «Ненасытные». Далее были роли в таких проектах, как «Ефросинья», «Женский доктор», «Гражданин Никто». Наибольшую известность как актрисе принес Алле Мартынюк сериал «Остров ненужных людей». Всего за свою карьеру актриса снялась в более чем трех десятках проектов. Чаще всего Мартынюк появляется в сериалах, в основном – украинского производства. На данный момент является востребованной актрисой, часто исполняет роли роковых красавиц и кокеток.