Лекарство для бабушки. Сезон 1. Серия 2
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Лекарство для бабушки (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.12011, Лекарство для бабушки. Сезон 1. Серия 2
Драма16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Соня - скромная и незаметная студентка филологического факультета. Неожиданно для всех она покорила сердце завидного жениха, преуспевающего бизнесмена Жени Писарева.

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лекарство для бабушки»