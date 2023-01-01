Ирина Чемерис
- Карьера
- Продюсер
Биография
Талантливый продюсер Ирина Чемерис покорила сердца зрителей умением видеть романтику любви в череде однообразных будней. При этом она в своих работах отражает реальные проблемы современных людей, которые созвучны практически каждому человеку по другую сторону экрана. В кинематографе Ирина работает с 2010 года. С этого времени ей удалось создать более 40 кинокартин, имеющих высокие рейтинги на российских каналах. Фильмы Ирины Чемерис – прекрасный повод поднять настроение и отдохнуть от ежедневной суеты. Один из них – трогательная мелодрама «Лекарство для бабушки» – дает надежду на доброту и честность, которых зачастую не хватает в повседневной жизни. Успешный молодой человек ищет порядочную девушку, используя хитрый ход – он «теряет» деньги, указав, что этой суммы не хватает на лекарство для бабушки. Героиня находит пакет и всеми силами старается доставить находку по указанному адресу. Также зрителям полюбилась мелодрама «Темные воды реки», описывающая историю молодой провинциальной девушки, которая приезжает в город учиться и попадает в непростую жизненную ситуацию. Но благодаря большому, светлому чувству ей удается выйти из полосы неурядиц.
Фильмография
Продюсер
- 8.6
Соседи по разводу2013, 91 минБесплатно
- 9.2
Даша2013Бесплатно
- 9.4
Любовь с испытательным сроком2013Бесплатно
- 9.0
Это моя собака2012, 90 минБесплатно
- 7.9
Дело для двоих2012
- 8.9
Люблю, потому что люблю2012, 92 минБесплатно
- 9.0
Отцовский инстинкт2012Бесплатно
- 8.6
Мечтать не вредно2012, 91 минБесплатно
- 9.3
Мамочка моя2012Бесплатно
- 9.1
Белые розы надежды2011Бесплатно
- 9.0
Темные воды2011Бесплатно
- 8.9
Срочно! Ищу мужа2011, 93 минБесплатно
- 8.7
Паутинка бабьего лета2011, 89 минБесплатно
- 9.0
Пусть говорят2011Бесплатно
- 9.1
Лекарство для бабушки2011Бесплатно
- 8.9
Кукушка2010Бесплатно