Биография

Талантливый продюсер Ирина Чемерис покорила сердца зрителей умением видеть романтику любви в череде однообразных будней. При этом она в своих работах отражает реальные проблемы современных людей, которые созвучны практически каждому человеку по другую сторону экрана. В кинематографе Ирина работает с 2010 года. С этого времени ей удалось создать более 40 кинокартин, имеющих высокие рейтинги на российских каналах. Фильмы Ирины Чемерис – прекрасный повод поднять настроение и отдохнуть от ежедневной суеты. Один из них – трогательная мелодрама «Лекарство для бабушки» – дает надежду на доброту и честность, которых зачастую не хватает в повседневной жизни. Успешный молодой человек ищет порядочную девушку, используя хитрый ход – он «теряет» деньги, указав, что этой суммы не хватает на лекарство для бабушки. Героиня находит пакет и всеми силами старается доставить находку по указанному адресу. Также зрителям полюбилась мелодрама «Темные воды реки», описывающая историю молодой провинциальной девушки, которая приезжает в город учиться и попадает в непростую жизненную ситуацию. Но благодаря большому, светлому чувству ей удается выйти из полосы неурядиц.