Даша
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Даша

Даша (сериал, 2013) смотреть онлайн бесплатно

9.22013, Даша 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Семнадцатилетняя воспитанница провинциального детского дома Даша становится жертвой богатого мошенника Богданова. Чтобы уберечь свое имущество от конфискации, он выдает Дашу за свою внебрачную дочь, которую разыскал, чтобы загладить прошлые грехи и дать дочери престижное заграничное образование. На самом деле Богданов хочет переписать на девочку свое имущество и избавиться от нее.

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6.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Даша»

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