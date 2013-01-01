Даша (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.12013, Даша. Серия 1
Мелодрама16+
Сезоны и серии
О сериале
Семнадцатилетняя воспитанница провинциального детского дома Даша становится жертвой богатого мошенника Богданова. Чтобы уберечь свое имущество от конфискации, он выдает Дашу за свою внебрачную дочь, которую разыскал, чтобы загладить прошлые грехи и дать дочери престижное заграничное образование. На самом деле Богданов хочет переписать на девочку свое имущество и избавиться от нее.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
- ААРежиссёр
Антон
Азаров
- Актёр
Александр
Тютин
- Актёр
Андрей
Барило
- Актриса
Дарья
Егорова
- АФАктёр
Артём
Фадеев
- ИПАктёр
Игорь
Писный
- Актриса
Любава
Грешнова
- ИБАктриса
Ирина
Барбинова
- МПАктёр
Михаил
Пшеничный
- АДАктёр
Андрей
Дебрин
- АААктёр
Артем
Алексеев
- НАСценарист
Наталья
Афиногенова
- ИЧПродюсер
Ирина
Чемерис
- ИЗПродюсер
Ирина
Заря
- ЕПХудожник
Евгений
Питенин
- АСОператор
Анатолий
Сахно
- СМКомпозитор
Сергей
Могилевский