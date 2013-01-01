Даша. Серия 1
Wink
Сериалы
Даша
1-й сезон
1-я серия

Даша (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.12013, Даша. Серия 1
Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Семнадцатилетняя воспитанница провинциального детского дома Даша становится жертвой богатого мошенника Богданова. Чтобы уберечь свое имущество от конфискации, он выдает Дашу за свою внебрачную дочь, которую разыскал, чтобы загладить прошлые грехи и дать дочери престижное заграничное образование. На самом деле Богданов хочет переписать на девочку свое имущество и избавиться от нее.

Сериал Даша 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Даша»