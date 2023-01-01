Биография

Андрей Барило – российский актер театра и кино родом из города Шяуляй (Литва). Дата рождения – 19 октября 1973 года. За свою карьеру успел поработать во многих известных театрах России. В 1994 году, завершив обучение в Театральном училище имени Щукина, был приглашен играть в Московском академическом театре сатиры. За время учебы на курсе Владимира Иванова успел выступить на сцене в таких спектаклях, как «Мольер», «Хомо Эректус», «Ревизор», «Укрощение строптивой». Помимо службы в Театре сатиры, участвует в постановках Московского театра «Мастерская Петра Фоменко», театре «Модернъ» и театре Юрия Васильева. Начал сниматься в кино с 1992 года. От первого брака у актера есть две дочери, с 2009 года Андрей состоит в гражданском браке с актрисой Александрой Солянкиной. Первая главная роль Андрею Барило досталась только в 2003 году – в фильме «Лучший город Земли». До этого момента артист снимался в эпизодах полнометражных фильмов. После съемок в сериале «Общая терапия» Андрея стали все больше узнавать зрители. В кино за актером закрепился образ отрицательного персонажа. Однако фильм с Андреем Барило «Продавец игрушек» быстро развеял этот образ. Также артист отметился в киноработах «Склифосовский», «Благие намерения», «Вторая жизнь Евы», «София».