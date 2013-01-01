Вальс-Бостон
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Вальс-Бостон

Вальс-Бостон (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

9.22013, Вальс-Бостон
Мелодрамы92 мин12+

Сюжет

Надежда Петровна – успешная и сильная женщина, которая удачно совмещает карьеру и увлечение восточными единоборствами. Но в личной жизни все не складывается. Взрослый сын живет своей жизнью, бывший муж-алкоголик сидит у нее на шее, а коллеги по работе давно окрестили начальницу мужиком в юбке. Однажды Надежда Петровна дошла до точки кипения и решила в корне изменить свою жизнь. Для начала она стала брать уроки бальных танцев…

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Вальс-Бостон»

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