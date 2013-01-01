Вальс-Бостон (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
9.22013, Вальс-Бостон
Мелодрамы92 мин12+
Сюжет
Надежда Петровна – успешная и сильная женщина, которая удачно совмещает карьеру и увлечение восточными единоборствами. Но в личной жизни все не складывается. Взрослый сын живет своей жизнью, бывший муж-алкоголик сидит у нее на шее, а коллеги по работе давно окрестили начальницу мужиком в юбк�е. Однажды Надежда Петровна дошла до точки кипения и решила в корне изменить свою жизнь. Для начала она стала брать уроки бальных танцев…
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Рейтинг
6.1 КиноПоиск
- ЮКРежиссёр
Юлия
Краснова
- Актриса
Елена
Яковлева
- ММАктёр
Михаил
Маликов
- ВШАктёр
Валерий
Шальных
- Актёр
Андрей
Барило
- СКАктёр
Сергей
Краснов
- АВАктриса
Анжелика
Вольская
- МВАктёр
Мартиньш
Вилсонс
- РВАктёр
Роман
Вилейко
- ДХАктриса
Дарья
Хорошилова
- АААктриса
Анна
Аршава
- НПСценарист
Наталия
Портнова
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДБПродюсер
Дмитрий
Бейнарович
- НГПродюсер
Наталья
Григорьева
- МРМонтажёр
Михаил
Романов
- АГОператор
Александр
Горулев
- АЕКомпозитор
Алексей
Епифанов