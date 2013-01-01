Вальс-Бостон (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Надежда Петровна – успешная и сильная женщина, которая удачно совмещает карьеру и увлечение восточными единоборствами. Но в личной жизни все не складывается. Взрослый сын живет своей жизнью, бывший муж-алкоголик сидит у нее на шее, а коллеги по работе давно окрестили начальницу мужиком в юбк�е. Однажды Надежда Петровна дошла до точки кипения и решила в корне изменить свою жизнь. Для начала она стала брать уроки бальных танцев…



Вальс-Бостон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.