Биография

Наталья Григорьева — российский продюсер. Родилась 21 февраля 1963 года. После средней школы будущая кинодеятельница поступила в Башкирский государственный университет, который окончила в 1994 году. Решив связать свою жизнь со сферой кино, Наталья направила документы во ВГИК. Через два года Григорьева устроилась на должность исполнительного продюсера в киностудию «Русское». Первым проектом Натальи Григорьевой в качестве продюсера стала музыкальная комедия «Детка» в 2011 году. В будущем она приняла участие в создании таких сериалов, как «Склифосовский», «Вальс-Бостон», «Челночницы» и «Расплата».