Артём Фадеев

Биография

Артем Фадеев – актер. На свет появился 31 октября 2003 года. Актерскую карьеру начал в возрасте шести лет. Тогда получил свою дебютную роль Артем Фадеев в картине «Заградотряд: соло на минном поле». После этого эпизодического появления на экране его работой заинтересовались режиссеры картины «О чем говорят мужчины». Именно после этого фильма юную звезду начали узнавать на улицах. В 2010 году его пригласили сниматься в проекте «Карусель» – это была первая большая роль Фадеева, поскольку ему посчастливилось быть в кадре на протяжении всей картины. Дальше на протяжении четырех лет его снова приглашали только в эпизодические роли. Например, в сериале «Объект 11». Его можно увидеть в таких картинах того времени: «Елки – 3», «Второе дыхание», «Жена Штирлица». В 2014 году вышел фильм Артема Фадеева «Подарок с характером», где ему досталась одна из ключевых ролей. Ему посчастливилось работать на одной площадке с Галустяном. Юного актера можно увидеть в самых разноплановых фильмах, среди которых «12 месяцев», «Развод», «Синдром Петрушки», «Даша», «Маленькие люди», «Второе дыхание», «Я оставляю вам любовь», «Челночницы», «Соучастницы», «Нянька» и другие.