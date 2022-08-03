Экранизация мирового бестселлера Патрика Несса.



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Жизнь 12-летнего Конора похожа на один из его ночных кошмаров. Горячо любимая мама неизлечимо больна, отец уехал в другую страну к новой семье, в школе приходится терпеть издевательства одноклассников, а строгая бабушка не хочет замечать проблем внука…Кому излить душу и поделиться болью? На помощь мальчику приходит ожившее дерево-чудовище…

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