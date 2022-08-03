Голос монстра (фильм, 2016) смотреть онлайн
О фильме
Экранизация мирового бестселлера Патрика Несса.
Даже с самым большим горем можно справиться, если победить свои страхи. Убедиться в этом можно, если «Голос монстра» смотреть онлайн в хорошем качестве.
Жизнь 12-летнего Конора похожа на один из его ночных кошмаров. Горячо любимая мама неизлечимо больна, отец уехал в другую страну к новой семье, в школе приходится терпеть издевательства одноклассников, а строгая бабушка не хочет замечать проблем внука…Кому излить душу и поделиться болью? На помощь мальчику приходит ожившее дерево-чудовище…
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СтранаСША, Великобритания, Испания
ЖанрДрама, Фэнтези
КачествоSD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
- Режиссёр
Хуан
Антонио Байона
- Актёр
Льюис
МакДугалл
- Актёр
Лиам
Нисон
- Актриса
Сигурни
Уивер
- Актриса
Фелисити
Джонс
- Актёр
Тоби
Кеббелл
- БМАктёр
Бен
Моор
- ДМАктёр
Джеймс
Мелвилл
- ОСАктёр
Оливер
Стир
- ДБАктёр
Доминик
Бойл
- ДЛАктриса
Дженнифер
Лим
- ПНСценарист
Патрик
Несс
- ШДСценарист
Шиван
Дауд
- Продюсер
Белен
Атьенса
- ААПродюсер
Альваро
Аугустин
- ЖБПродюсер
Жислен
Барруа
- СЭПродюсер
Сандра
Эрмида
- АФАктёр дубляжа
Артём
Фадеев
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- АФАктриса дубляжа
Алла
Фомичева
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- ДБХудожник
Дэвид
Брайан
- СНХудожник
Стивен
Ноубл
- ПРХудожница
Пилар
Ревуэлта
- ХММонтажёр
Хауме
Марти
- БВМонтажёр
Бернат
Вилаплана
- ОФОператор
Оскар
Фаура
- ФВКомпозитор
Фернандо
Веласкес