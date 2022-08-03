Голос монстра
Wink
Фильмы
Голос монстра

Голос монстра (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.52016, A Monster Calls
Фэнтези, Драма103 мин18+

О фильме

Экранизация мирового бестселлера Патрика Несса.

Даже с самым большим горем можно справиться, если победить свои страхи. Убедиться в этом можно, если «Голос монстра» смотреть онлайн в хорошем качестве.

Жизнь 12-летнего Конора похожа на один из его ночных кошмаров. Горячо любимая мама неизлечимо больна, отец уехал в другую страну к новой семье, в школе приходится терпеть издевательства одноклассников, а строгая бабушка не хочет замечать проблем внука…Кому излить душу и поделиться болью? На помощь мальчику приходит ожившее дерево-чудовище…
К чему приведет эта встреча, вы узнаете, если будете смотреть онлайн фильм 2016 года «Голос монстра».

Спешите фэнтези-драму «Голос монстра» (2016) бесплатно смотреть онлайн на нашем сайте. HD качество сделает просмотр еще более приятным.

Страна
США, Великобритания, Испания
Жанр
Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Голос монстра»