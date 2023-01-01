Биография

Алла Фомичева – актриса театра и кино, мастер дубляжа. На ее счету пока не много картин, но талантливая актриса все чаще получает главные роли в полнометражных лентах и телесериалах. Одновременно она участвует в дублировании известных зарубежных фильмов. Будущая артистка родилась в 1979 году в Новосибирске. Получив среднее образование, она решила освоить актерское мастерство и поступила в Новосибирское театральное училище. Руководителями ее курса были Т. Кочержинская и А. Кузнецов. Первые роли Алла Фомичева исполнила еще в студенческие годы, когда начала участвовать в постановках НАМТ «Глобус». Впоследствии она стала одной из ведущих артисток театра. Спектакли, в которых она была задействована, ставили такие известные режиссеры, как В. Фельштинский, В.Фокин, А. Галибин, Г. Дитятковский, М. Макеев. На экранах артистка впервые появилась в 2002 г. в картине «Смотрящий вниз». Небольшие, но запоминающиеся роли она исполнила в сериалах «Возвращение Мухтара», «Квартирка», «Ключи от бездны: операция «Голем», «Тайная стража». В 2006 г. актриса получила широкую известность благодаря главной роли в телесериале «Экстренный вызов». Успех повторился и в следующем году, когда зрители увидели Аллу Фомичеву в фильмах «Сестренка», «Ты сверху, я снизу». Перечень ведущих ролей артистки пополнился после съемок в картинах «Добрая подружка для всех», «Тайная стража: смертельные игры».