Татьяна привыкла всё тащить на себе: муж-неудачник, дочь-студентка Даша, работа без выходных. Её единственная надежда — Даша, которая вот- вот станет врачом. Когда Татьяна находит в комнате дочери тест на беременность, выясняется, что потенциальный отец — её кумир, кардиолог Шилов.



Попытка разобраться оборачивается для Татьяны страшным диагнозом: редкий порок сердца, где каждый стресс — как приговор. Вскоре становится понятно, что беременности нет, а Даша затеяла опасную игру: она хочет разбить свадьбу сына Шилова.

Чтобы уберечь детей от роковой черты, Татьяна и Шилов становятся союзниками. Но их законные половины готовы на всё, чтобы разрушить этот тандем. Сможет ли мать спасти дочь ценой собственного сердца?

