Биография

Наталья Тищенко – актриса. Родилась в 1979 году. Актрисой решила стать после получения педагогического диплома. Для поступления в РАТИ пришлось год овладевать основами сценического ремесла. Вступительные экзамены сдала успешно, а в 2004 году стала квалифицированной актрисой. В кино снималась еще студенткой. В труппу Театра киноактера была принята в 2006-м. Играла в пьесах классического и современного репертуара. Роли Тищенко в кино многочисленны, но главных среди них нет. Принимала участие в озвучивании картин иностранного производства. Карьеру начала со съемок в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» Играла в эпизодах многосерийной комедии «Саша+Маша». Образ высокомерной красавицы-секретарши в сериале «Адвокат» блестяще удался актрисе. Наталья Тищенко в фильме «Слушая тишину» играет Ингу, и картина получает несколько фестивальных наград. В сериале «Счастливы вместе» она – телеведущая. Актрисе достается роль в приключенческой ленте 2008 года «Дыхание». Фильм получает награды Евразийского телефорума. Сыграла актриса и в экранизации повести «Зеленый фургон», снятой в 2019 году. Ждут выхода семь картин с участием артистки.