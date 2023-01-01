Редкая группа крови
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Редкая группа крови

Редкая группа крови (сериал, 2013) смотреть онлайн

2013, Редкая группа крови 1 сезон
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Надя Самсонова — обычная медсестра — работает в городе в областной больнице, а живет в деревне с родителями. В свои 30 лет она давно махнула рукой на личную жизнь, поскольку считает себя некрасивой и не интересной мужчинам. Но за веселый нрав, доброту и готовность помочь Наденьку любят и ценят родители, соседи, коллеги и больные.

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Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Редкая группа крови»