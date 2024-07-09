Надя Самсонова — обычная медсестра — работает в городе в областной больнице, а живет в деревне с родителями. В свои 30 лет она давно махнула рукой на личную жизнь, поскольку считает себя некрасивой и не интересной мужчинам. Но за веселый нрав, доброту и готовность помочь Наденьку любят и ценят родители, соседи, коллеги и больные.

