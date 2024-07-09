Редкая группа крови (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
9.32013, Редкая группа крови. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама18+
Сезоны и серии
- 18+52 мин
Редкая группа крови
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+53 мин
Редкая группа крови
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+52 мин
Редкая группа крови
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+52 мин
Редкая группа крови
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+53 мин
Редкая группа крови
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+52 мин
Редкая группа крови
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+52 мин
Редкая группа крови
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+53 мин
Редкая группа крови
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Надя Самсонова — обычная медсестра — работает в городе в областной больнице, а живет в деревне с родителями. В свои 30 лет она давно махнула рукой на личную жизнь, поскольку считает себя некрасивой и не интересной мужчинам. Но за веселый нрав, доброту и готовность помочь Наденьку любят и ценят родители, соседи, коллеги и больные.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
- АБРежиссёр
Александр
Басаев
- ПДАктёр
Прохор
Дубравин
- ЮКАктриса
Юлия
Кокрятская
- ЖТАктриса
Жанна
Терлецкая
- Актриса
Татьяна
Ташкова
- Актёр
Владимир
Носик
- Актриса
Евгения
Бордзиловская
- Актриса
Наталья
Тищенко
- ЕКАктёр
Евгений
Кулаков
- ДОАктёр
Дмитрий
Орлов
- ЕПАктриса
Екатерина
Порубель
- ЯССценарист
Ярослава
Сегал
- АЗПродюсер
Александр
Зосименко
- ВСПродюсер
Вадим
Серебренников
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин