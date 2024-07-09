Редкая группа крови. Сезон 1. Серия 7
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Редкая группа крови
1-й сезон
7-я серия

Редкая группа крови (сериал, 2013) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

9.32013, Редкая группа крови. Сезон 1. Серия 7
Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Надя Самсонова — обычная медсестра — работает в городе в областной больнице, а живет в деревне с родителями. В свои 30 лет она давно махнула рукой на личную жизнь, поскольку считает себя некрасивой и не интересной мужчинам. Но за веселый нрав, доброту и готовность помочь Наденьку любят и ценят родители, соседи, коллеги и больные.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

5.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Редкая группа крови»