Wink
Сериалы
Клубок желаний
Актёры и съёмочная группа сериала «Клубок желаний»

Актёры и съёмочная группа сериала «Клубок желаний»

Режиссёры

Дмитрий Сорокин

Дмитрий Сорокин

Режиссёр

Актёры

Дарья Лузина

Дарья Лузина

АктрисаТатьяна
Александр Макогон

Александр Макогон

АктёрШилов
Ярослав Яркий

Ярослав Яркий

АктёрАнтон
Екатерина Самойло

Екатерина Самойло

АктрисаДаша
Илья Роговин

Илья Роговин

АктёрРоман
Алла Фомичева

Алла Фомичева

АктрисаЕкатерина
Наталья Тищенко

Наталья Тищенко

АктрисаСветик
Ольга Дубровина

Ольга Дубровина

АктрисаЛюдмила

Сценаристы

Наталья Кудрявцева

Наталья Кудрявцева

Сценарист

Продюсеры

Марина Хрипунова

Марина Хрипунова

Продюсер
Ирина Босова

Ирина Босова

Продюсер
Людмила Жигалова

Людмила Жигалова

Продюсер
Ника Шишко

Ника Шишко

Продюсер

Операторы

Дмитрий Есипов

Дмитрий Есипов

Оператор

Композиторы

Алексей Артишевский

Алексей Артишевский

Композитор