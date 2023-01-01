Биография

Дарья Лузина – актриса театра и кино, модель. Актриса родилась в Свердловске в 1984 году. Вскоре семья Лузиной переехала в Москву, так как отец актрисы был военным. Еще в начальной школе Лузина начала модельную карьеру, часто снималась для обложек модных журналов, но в старших классах приняла решение быть актрисой. Выпускница ВГИКа, Дарья Лузина сразу после окончания института была принята в труппу Театра на Малой Бронной, где была занята более чем в 10 спектаклях. Фильмы Дарьи Лузиной практически сразу принесли актрисе известность – это были эпизоды в культовых сериалах 2000-з: «Netx», «Бедная Настя», «Студенты». Широкую известность принесли роли Дарьи Лузиной в таких проектах, как «Чернобыль. Зона отчуждения», «Старушки в бегах», «Женщины на грани», «Метод Лавровой». В Театре на Малой Бронной Дарья Лузина занята до сих пор, она играет как в классических, так и в современных постановках. Также актриса строит карьеру телеведущей – она вела православную передачу на одном из подмосковных телеканалов. Дарья Лузина – закрытый и скромный человек, в интервью она тщательно избегает вопросов о семье и личной жизни, так что о семейном статусе звезды известно немного. Актриса замужем, у нее есть ребенок.