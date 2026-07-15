Клубок желаний (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн
Контент станет доступным 20.07.2026
Сезоны и серии
О сериале
Татьяна привыкла всё тащить на себе: муж-неудачник, дочь-студентка Даша, работа без выходных. Её единственная надежда — Даша, которая вот- вот станет врачом. Когда Татьяна находит в комнате дочери тест на беременность, выясняется, что потенциальный отец — её кумир, кардиолог Шилов.
Попытка разобраться оборачивается для Татьяны страшным диагнозом: редкий порок сердца, где каждый стресс — как приговор. Вскоре становится понятно, что беременности нет, а Даша затеяла опасную игру: она хочет разбить свадьбу сына Шилова.
Чтобы уберечь детей от роковой черты, Татьяна и Шилов становятся союзниками. Но их законные половины готовы на всё, чтобы разрушить этот тандем. Сможет ли мать спасти дочь ценой собственного сердца?
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Дмитрий
Сорокин
- ДЛАктриса
Дарья
Лузина
- Актёр
Александр
Макогон
- ЯЯАктёр
Ярослав
Яркий
- ЕСАктриса
Екатерина
Самойло
- ИРАктёр
Илья
Роговин
- АФАктриса
Алла
Фомичева
- Актриса
Наталья
Тищенко
- Актриса
Ольга
Дубровина
- НКСценарист
Наталья
Кудрявцева
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ЛЖПродюсер
Людмила
Жигалова
- НШПродюсер
Ника
Шишко
- ДЕОператор
Дмитрий
Есипов
- ААКомпозитор
Алексей
Артишевский