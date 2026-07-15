Клубок желаний. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Клубок желаний
1-й сезон
2-я серия
8.92026, Клубок желаний. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Клубок желаний (сериал, 2026) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Узнав, что дочь задумала шантажировать известного кардиолога, ее мать пытается уберечь девушку от последствий. Мелодрама «Клубок желаний» — сериал о неожиданных союзах и рисках, на которые люди готовы пойти ради любви.

Жизнь Татьяны складывается непросто: она не может положиться на мужа, так что ей приходится в одиночку поддерживать дочь-студентку Дашу. Однажды Татьяна находит у нее в комнате положительный тест на беременность и выясняет, что отцом является заслуженный кардиолог по фамилии Шилов. Кроме того, женщина узнает о своем неутешительном диагнозе — пороке сердца. Это значит, что любой стресс может привести к необратимым последствиям. И все же Татьяна не готова пускать ситуацию на самотек и продолжает разбираться в случившемся. Ее ждет странное открытие: никакой беременности нет, а Даша задумала опасную игру.

Что предпримет обеспокоенная мать, вы узнаете, когда будете смотреть «Клубок желаний» (2026) на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Клубок желаний»