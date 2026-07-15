Узнав, что дочь задумала шантажировать известного кардиолога, ее мать пытается уберечь девушку от последствий. Мелодрама «Клубок желаний» — сериал о неожиданных союзах и рисках, на которые люди готовы пойти ради любви.



Жизнь Татьяны складывается непросто: она не может положиться на мужа, так что ей приходится в одиночку поддерживать дочь-студентку Дашу. Однажды Татьяна находит у нее в комнате положительный тест на беременность и выясняет, что отцом является заслуженный кардиолог по фамилии Шилов. Кроме того, женщина узнает о своем неутешительном диагнозе — пороке сердца. Это значит, что любой стресс может привести к необратимым последствиям. И все же Татьяна не готова пускать ситуацию на самотек и продолжает разбираться в случившемся. Ее ждет странное открытие: никакой беременности нет, а Даша задумала опасную игру.



Что предпримет обеспокоенная мать, вы узнаете, когда будете смотреть «Клубок желаний» (2026) на Wink.

