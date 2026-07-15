Клубок желаний (сериал, 2026) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
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О сериале
Узнав, что дочь задумала шантажировать известного кардиолога, ее мать пытается уберечь девушку от последствий. Мелодрама «Клубок желаний» — сериал о неожиданных союзах и рисках, на которые люди готовы пойти ради любви.
Жизнь Татьяны складывается непросто: она не может положиться на мужа, так что ей приходится в одиночку поддерживать дочь-студентку Дашу. Однажды Татьяна находит у нее в комнате положительный тест на беременность и выясняет, что отцом является заслуженный кардиолог по фамилии Шилов. Кроме того, женщина узнает о своем неутешительном диагнозе — пороке сердца. Это значит, что любой стресс может привести к необратимым последствиям. И все же Татьяна не готова пускать ситуацию на самотек и продолжает разбираться в случившемся. Ее ждет странное открытие: никакой беременности нет, а Даша задумала опасную игру.
Что предпримет обеспокоенная мать, вы узнаете, когда будете смотреть «Клубок желаний» (2026) на Wink.
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Дмитрий
Сорокин
- ДЛАктриса
Дарья
Лузина
- Актёр
Александр
Макогон
- ЯЯАктёр
Ярослав
Яркий
- ЕСАктриса
Екатерина
Самойло
- ИРАктёр
Илья
Роговин
- АФАктриса
Алла
Фомичева
- Актриса
Наталья
Тищенко
- Актриса
Ольга
Дубровина
- НКСценарист
Наталья
Кудрявцева
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ЛЖПродюсер
Людмила
Жигалова
- НШПродюсер
Ника
Шишко
- ДЕОператор
Дмитрий
Есипов
- ААКомпозитор
Алексей
Артишевский