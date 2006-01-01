Вернуть Веру (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно
8.72006, Вернуть Веру
Драмы, Мелодрамы84 мин16+
Сюжет
Вера Решетникова, молодая перспективная фигуристка, вместе со своим партнером и возлюбленным Женей готовится к выступлениям на Олимпиаде. Но серьезная травма спины в одно мгновение перечеркивает все планы и надежды спортсменки. В больнице Вера знакомится с молодым врачом Русланом, под руко�водством которого начинается длительный процесс реабилитации. Вскоре девушку поджидает новый удар: выясняется, что Женя готовится к Олимпиаде с другой партнершей. А некоторое время спустя Вера понимает, что больше не сможет ходить... И только преданность и забота Руслана помогают ей перенести все жизненные невзгоды и вновь обрести веру в себя…
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ВЯРежиссёр
Вера
Яковенко
- Актриса
Елена
Захарова
- Актёр
Илья
Носков
- Актёр
Владимир
Жеребцов
- ВЛАктёр
Валерий
Легин
- ИБАктриса
Ирина
Бардакова
- АВАктёр
Алексей
Вертинский
- ДЮАктёр
Дмитрий
Юрченко
- АФАктриса
Алла
Фомичева
- ЛБАктёр
Лина
Будник
- АГАктриса
Алла
Гордиенко
- АМСценарист
Андрей
Мартынов
- ЮЧПродюсер
Юлия
Чернявская
- ОЩПродюсер
Олег
Щербина
- ВМПродюсер
Виктор
Мирский
- АХОператор
Анатолий
Химич
- ОПКомпозитор
Оксана
Попович