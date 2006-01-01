Вернуть Веру
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Вернуть Веру

Вернуть Веру (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

8.72006, Вернуть Веру
Драмы, Мелодрамы84 мин16+

Сюжет

Вера Решетникова, молодая перспективная фигуристка, вместе со своим партнером и возлюбленным Женей готовится к выступлениям на Олимпиаде. Но серьезная травма спины в одно мгновение перечеркивает все планы и надежды спортсменки. В больнице Вера знакомится с молодым врачом Русланом, под руководством которого начинается длительный процесс реабилитации. Вскоре девушку поджидает новый удар: выясняется, что Женя готовится к Олимпиаде с другой партнершей. А некоторое время спустя Вера понимает, что больше не сможет ходить... И только преданность и забота Руслана помогают ей перенести все жизненные невзгоды и вновь обрести веру в себя…

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Информация

Страна
Украина
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вернуть Веру»

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