Вернуть Веру (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Вера Решетникова, молодая перспективная фигуристка, вместе со своим партнером и возлюбленным Женей готовится к выступлениям на Олимпиаде. Но серьезная травма спины в одно мгновение перечеркивает все планы и надежды спортсменки. В больнице Вера знакомится с молодым врачом Русланом, под руко�водством которого начинается длительный процесс реабилитации. Вскоре девушку поджидает новый удар: выясняется, что Женя готовится к Олимпиаде с другой партнершей. А некоторое время спустя Вера понимает, что больше не сможет ходить... И только преданность и забота Руслана помогают ей перенести все жизненные невзгоды и вновь обрести веру в себя…



Вернуть Веру смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.