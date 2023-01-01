Биография

Алексей Вертинский – актер. Народный артист Украины. Получал призы и премии за театральные и кинематографические работы. Родился в 1956 году в Сумах. В Москве учился у Рудольфа Рудина в эстрадно-цирковом училище. В дипломе значится как артист разговорного жанра. Гастролировал по стране, служил директором провинциального дома культуры. Позже работал актером драматических театров в Сумах и Ужгороде. В Киеве живет и работает с 1997 года. Количество театральных ролей Вертинского приближается к сорока. В активе мастера – шекспировский Шейлок, чеховский дядя Ваня, гоголевский Хлестаков. Ярким событием театральной жизни Украины и Европы стал «Синий автомобиль» – моноспектакль актера, поставленный в 1998 году. Главные роли в кинематографе актеру достаются нечасто. Тем не менее, в 2007-м он был признан украинским киноактером года. Первая роль – офицер вермахта в картине «Свадебная ночь» – сыграна им в 1980 году. В производстве этого года находятся три ленты с участием артиста. По свидетельству зрителей, комедии – призвание актера. Алексей Вертинский в фильме «Свингеры» 2018 года играет комичного эстета, от которого требуют банального секса, а ему лень...