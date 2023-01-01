Свадебная ночь (фильм, 1980) смотреть онлайн бесплатно
8.81980, Свадебная ночь
Драмы, Военные63 мин6+
Сюжет
Лето 1942 года. Партизанская связная Валя Мережко направляется в город на связь с подпольщиками. Ее связным оказывается Степан - они полюбили друг друга еще до войны. Лето 1943 года. В партизанский отряд для выполнения особо важного задания прибывает с большой земли красивая разведчица Маша. Валя через Степана связывает Машу с подпольщиками. Временами ей кажется, что Степан может полюбить Машу. Однажды, не выдержав мук ревности, Валя пробирается в город и попадает на свадьбу Степана и Маши. Она не знала, что свадьбу устроили партизаны, чтобы осветить железнодорожную станцию и, тем самым, помочь советским бомбардировщикам.
Свадебная ночь смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.9 IMDb
- АКРежиссёр
Александр
Карпов
- ИКАктриса
Ирина
Корытникова
- НААктриса
Наталья
Андрейченко
- МДАктёр
Михаил
Долгинин
- АВАктёр
Алексей
Вертинский
- АКАктёр
Александр
Кашперов
- АЛАктёр
Александр
Лабуш
- АМАктёр
Августин
Милованов
- ТМАктриса
Тамара
Муженко
- ЕНАктёр
Евгений
Никитин
- НРАктриса
Нина
Розанцева
- АКСценарист
Александр
Карпов
- ИШСценарист
Иван
Шемякин
- ЭСОператор
Эдуард
Садриев
- ЛАКомпозитор
Леонид
Афанасьев