Свадебная ночь
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Свадебная ночь

Свадебная ночь (фильм, 1980) смотреть онлайн бесплатно

8.81980, Свадебная ночь
Драмы, Военные63 мин6+

Сюжет

Лето 1942 года. Партизанская связная Валя Мережко направляется в город на связь с подпольщиками. Ее связным оказывается Степан - они полюбили друг друга еще до войны. Лето 1943 года. В партизанский отряд для выполнения особо важного задания прибывает с большой земли красивая разведчица Маша. Валя через Степана связывает Машу с подпольщиками. Временами ей кажется, что Степан может полюбить Машу. Однажды, не выдержав мук ревности, Валя пробирается в город и попадает на свадьбу Степана и Маши. Она не знала, что свадьбу устроили партизаны, чтобы осветить железнодорожную станцию и, тем самым, помочь советским бомбардировщикам.

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Информация

Страна
СССР
Качество
Full HD
Жанры
Военные, Драмы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Свадебная ночь»

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