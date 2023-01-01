Биография

Михаил Долгинин – российский актер кино и театра. Родился в Москве 1 февраля 1949 года. Обладатель почетного звания Заслуженного артиста РСФСР. С детских лет будущий актер интересовался искусством и увлекался театром. Окончив школу, перебрался в Ленинград, где подал документы в ЛГИТМиК. Успешно окончив вуз, получил работу в труппе Российского государственного академического театра драмы имени Пушкина, на сцене которого и были сыграны первые серьезные роли Михаила Долгинина. Появился в таких постановках, как «Пер Гюнт», «Горячее сердце», «Иней на стогах». Актер давно в браке, супруга – Елена Долгинина, бывшая стюардесса. У пары двое взрослых дочерей. На экране Долгинин впервые появился в 1976 году, исполнив второстепенную роль в советской мелодраматической ленте «Если я полюблю...». После появился в таких картинах, как «Старые друзья» и «Пока бьется сердце», однако они не были отмечены особым успехом. Настоящую известность принес Михаилу Долгинину фильм «Цыган», в котором ему досталась одна из главных ролей. После распада СССР надолго покинул кинематограф, вновь начал сниматься уже в двухтысячные годы. Современный зритель знает Долгинина по таким проектам, как «Крот», «Черный ворон», «Морские дьяволы», и множеству других.