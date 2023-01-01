Слепой. Программа убивать
Wink
Сериалы
Слепой. Программа убивать

Слепой. Программа убивать (сериал, 2008) смотреть онлайн

8.72008, Слепой. Программа убивать 1 сезон
Боевики16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Клим Неверов - агент Слепой - привлечен к расследованию убийства главы строительного холдинга, нажившего состояние на восстановлении Чечни. А также сотрудника аппарата Президента, расстрелянного собственной охраной. По информации, полученной Неверовым, убийство было организовано Ильей Серовым - заместителем председателя Совета Национальной безопасности...

Все сезоны сериала Слепой смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Боевики

Рейтинг

4.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Слепой. Программа убивать»

Всё