Слепой. Программа убивать. Сезон 1
Wink
Сериалы
Слепой. Программа убивать
1-й сезон

Слепой. Программа убивать (сериал, 2008) сезон 1 смотреть онлайн

8.82008, Слепой. Программа убивать. Сезон 1 8 серий
Боевик16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Клим Неверов - агент Слепой - привлечен к расследованию убийства главы строительного холдинга, нажившего состояние на восстановлении Чечни. А также сотрудника аппарата Президента, расстрелянного собственной охраной. По информации, полученной Неверовым, убийство было организовано Ильей Серовым - заместителем председателя Совета Национальной безопасности...

Страна
Россия
Жанр
Боевик

Рейтинг

4.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Слепой. Программа убивать»