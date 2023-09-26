WinkСериалыСлепой. Программа убивать1-й сезон
Слепой. Программа убивать (сериал, 2008) сезон 1 смотреть онлайн
8.82008, Слепой. Программа убивать. Сезон 1 8 серий
Боевик16+
Сезоны и серии
- 16+45 мин
Слепой. Программа убивать
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+47 мин
Слепой. Программа убивать
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+47 мин
Слепой. Программа убивать
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+43 мин
Слепой. Программа убивать
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+46 мин
Слепой. Программа убивать
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+44 мин
Слепой. Программа убивать
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+44 мин
Слепой. Программа убивать
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+45 мин
Слепой. Программа убивать
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Клим Неверов - агент Слепой - привлечен к расследованию убийства главы строительного холдинга, нажившего состояние на восстановлении Чечни. А также сотрудника аппарата Президента, расстрелянного собственной охраной. По информации, полученной Неверовым, убийство было организовано Ильей Серовым - заместителем председателя Совета Национальной безопасности...
Рейтинг
4.5 КиноПоиск
- АСРежиссёр
Александр
Стрелков
- ЕАРежиссёр
Евгений
Аксенов
- ОЧАктёр
Олег
Чернов
- СКАктёр
Станислав
Концевич
- МЧАктриса
Марина
Черняева
- АПАктёр
Анатолий
Петров
- ОПАктёр
Олег
Пальмов
- Актёр
Дмитрий
Сутырин
- ИСАктёр
Игорь
Сергеев
- ВРАктёр
Вадим
Романов
- ДПАктёр
Дмитрий
Поднозов
- МДАктёр
Михаил
Долгинин
- ОМСценарист
Олег
Маркеев
- ЕВПродюсер
Екатерина
Ветрова
- АЧПродюсер
Александр
Черняев
- ГЖОператор
Гарик
Жамгарян
- МЗКомпозитор
Максим
Забокрицкий