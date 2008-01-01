Слепой. Программа убивать (сериал, 2008) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Клим Неверов - агент Слепой - привлечен к расследованию убийства главы строительного холдинга, нажившего состояние на восстановлении Чечни. А также сотрудника аппарата Президента, расстрелянного собственной охраной. По информации, полученной Неверовым, убийство было организовано Ильей Сер�овым - заместителем председателя Совета Национальной безопасности...



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