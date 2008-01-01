Слепой. Программа убивать (сериал, 2008) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
8.72008, Слепой. Программа убивать. Сезон 1. Серия 4
Боевики16+
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Сюжет
Клим Неверов - агент Слепой - привлечен к расследованию убийства главы строительного холдинга, нажившего состояние на восстановлении Чечни. А также сотрудника аппарата Президента, расстрелянного собственной охраной. По информации, полученной Неверовым, убийство было организовано Ильей Сер�овым - заместителем председателя Совета Национальной безопасности...
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4.5 КиноПоиск
- АСРежиссёр
Александр
Стрелков
- ЕАРежиссёр
Евгений
Аксенов
- ОЧАктёр
Олег
Чернов
- СКАктёр
Станислав
Концевич
- МЧАктриса
Марина
Черняева
- АПАктёр
Анатолий
Петров
- ОПАктёр
Олег
Пальмов
- Актёр
Дмитрий
Сутырин
- ИСАктёр
Игорь
Сергеев
- ВРАктёр
Вадим
Романов
- ДПАктёр
Дмитрий
Поднозов
- МДАктёр
Михаил
Долгинин
- ОМСценарист
Олег
Маркеев
- ЕВПродюсер
Екатерина
Ветрова
- АЧПродюсер
Александр
Черняев
- ГЖОператор
Гарик
Жамгарян
- МЗКомпозитор
Максим
Забокрицкий