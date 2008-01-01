Слепой. Программа убивать. Сезон 1. Серия 5
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Слепой. Программа убивать
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Слепой. Программа убивать (сериал, 2008) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

8.72008, Слепой. Программа убивать. Сезон 1. Серия 5
Боевики16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Клим Неверов - агент Слепой - привлечен к расследованию убийства главы строительного холдинга, нажившего состояние на восстановлении Чечни. А также сотрудника аппарата Президента, расстрелянного собственной охраной. По информации, полученной Неверовым, убийство было организовано Ильей Серовым - заместителем председателя Совета Национальной безопасности...

Сериал Слепой 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

4.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Слепой. Программа убивать»

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