Wink
Сериалы
Слепой. Программа убивать
Актёры и съёмочная группа сериала «Слепой. Программа убивать»

Актёры и съёмочная группа сериала «Слепой. Программа убивать»

Режиссёры

Александр Стрелков

Александр Стрелков

Режиссёр
Евгений Аксенов

Евгений Аксенов

Режиссёр

Актёры

Олег Чернов

Олег Чернов

АктёрКлим Неверов
Станислав Концевич

Станислав Концевич

АктёрКуратор
Марина Черняева

Марина Черняева

АктрисаАнастасия Воронцова
Анатолий Петров

Анатолий Петров

АктёрСеров Илья Алексеевич
Олег Пальмов

Олег Пальмов

АктёрМалахов Виктор Андреевич
Дмитрий Сутырин

Дмитрий Сутырин

АктёрПавел Ломтев
Игорь Сергеев

Игорь Сергеев

АктёрШилов Михаил Алексеевич
Вадим Романов

Вадим Романов

АктёрМинкин Николай Николаевич
Дмитрий Поднозов

Дмитрий Поднозов

АктёрГригорий Добровольский
Михаил Долгинин

Михаил Долгинин

АктёрЧернышев Иван Иванович

Сценаристы

Олег Маркеев

Олег Маркеев

Сценарист

Продюсеры

Екатерина Ветрова

Екатерина Ветрова

Продюсер
Александр Черняев

Александр Черняев

Продюсер

Операторы

Гарик Жамгарян

Гарик Жамгарян

Оператор

Композиторы

Максим Забокрицкий

Максим Забокрицкий

Композитор