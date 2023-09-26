Клим Неверов - агент Слепой - привлечен к расследованию убийства главы строительного холдинга, нажившего состояние на восстановлении Чечни. А также сотрудника аппарата Президента, расстрелянного собственной охраной. По информации, полученной Неверовым, убийство было организовано Ильей Серовым - заместителем председателя Совета Национальной безопасности...

