Пропавшие среди живых (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно

Полковник милиции Корнилов расследует преступления, связанные с угоном автомобилей. В поле зрения следствия - убийство, причастным к которому оказывается молодой таксист, ставший орудием в руках матёрого рецидивиста.



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