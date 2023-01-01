Пропавшие среди живых (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно
8.91981, Пропавшие среди живых
Криминал, Детектив79 мин12+
О фильме
Полковник милиции Корнилов расследует преступления, связанные с угоном автомобилей. В поле зрения следствия - убийство, причастным к которому оказывается молодой таксист, ставший орудием в руках матёрого рецидивиста.
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ВФРежиссёр
Владимир
Фетин
- МДАктёр
Михаил
Долгинин
- Актёр
Павел
Кадочников
- ИБАктриса
Ирина
Богданова
- Актёр
Эрнст
Романов
- АДАктёр
Александр
Демьяненко
- СИАктёр
Сергей
Иванов
- ВЮАктёр
Владимир
Юрьев
- ЕААктриса
Елена
Андерегг
- АААктёр
Александр
Анисимов
- ЮБАктёр
Юрий
Башков
- АГПродюсер
Алексей
Гусев
- ТМХудожница
Т.
Милиант
- ЮРХудожник
Ю.
Ротин
- ЕШОператор
Евгений
Шапиро
- ВЛКомпозитор
Виктор
Лебедев