Пропавшие среди живых
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Пропавшие среди живых

Пропавшие среди живых (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно

8.91981, Пропавшие среди живых
Криминал, Детектив79 мин12+

О фильме

Полковник милиции Корнилов расследует преступления, связанные с угоном автомобилей. В поле зрения следствия - убийство, причастным к которому оказывается молодой таксист, ставший орудием в руках матёрого рецидивиста.

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Страна
СССР
Жанр
Криминал, Детектив
Качество
SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb