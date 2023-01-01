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Фильмы
Пропавшие среди живых
Актёры и съёмочная группа фильма «Пропавшие среди живых»

Актёры и съёмочная группа фильма «Пропавшие среди живых»

Режиссёры

Владимир Фетин

Владимир Фетин

Режиссёр

Актёры

Михаил Долгинин

Михаил Долгинин

АктёрЕвгений Хилков
Павел Кадочников

Павел Кадочников

АктёрФедр Кашлев
Ирина Богданова

Ирина Богданова

АктрисаНастя
Эрнст Романов

Эрнст Романов

Актёрполковник Игорь Корнилов
Александр Демьяненко

Александр Демьяненко

АктёрБелянчиков
Сергей Иванов

Сергей Иванов

АктёрСемен Бугаев
Владимир Юрьев

Владимир Юрьев

АктёрМиша Загоруйко
Елена Андерегг

Елена Андерегг

Актрисадиректор ресторана
Александр Анисимов

Александр Анисимов

АктёрСироткин
Юрий Башков

Юрий Башков

Актёрработник таксопарка

Продюсеры

Алексей Гусев

Алексей Гусев

Продюсер

Художники

Т. Милиант

Т. Милиант

Художница
Ю. Ротин

Ю. Ротин

Художник

Операторы

Евгений Шапиро

Евгений Шапиро

Оператор

Композиторы

Виктор Лебедев

Виктор Лебедев

Композитор