Биография

Илья Анатольевич Носков – российский актер театра и кино. Самый известный и любимый «женский доктор» российского кино. Илья Носков родился 21 июля 1977 года в городе Новая Каховка. Артистичные данные начал проявлять еще учась в школе. Участвовал в кружке народного танца и занимался в музыкальной школе. Профессиональное образование начал получать раньше, чем получил свидетельство о среднем образовании. Пятнадцатилетний Илья так понравился комиссии, что ему позволили год посещать ЛГИТМиК им. Н. К. Черкасова как вольному слушателю, а после окончания вечерней средней школы его зачислили сразу на второй курс. Роль Эраста Петровича Фандорина в трехсерийной детективно-исторической телевизионной художественной киноленте «Азазель» для Ильи Носкова была успешной в кино. Его заметили режиссеры и полюбили зрители. Роли Ильи Носкова в театральных постановках отличаются разноплановостью и раскрывают его как одного из талантливейших актеров современности. Фильмография Ильи Носкова тоже довольно обширна: «Женщины в игре без правил» (2004), «Московская сага» (2004), «Точка» (2006), «Каменская-5» (2008), «Кто в доме хозяин» (2008), «Женский доктор» (2012-17), «Три желания» (в производстве). Также Илья Носков часто работает над озвучкой мультфильмов и документальных фильмов.