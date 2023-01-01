Я тебя не отпущу
Wink
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Я тебя не отпущу
8.72023, Я тебя не отпущу 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы18+

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Я тебя не отпущу (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Домохозяйка Полина Руднева посвятила двадцать два года своей жизни созданию уюта в доме и гармонии в семье. И ей это с успехом удавалось – отношения с мужем Константином оставались нежными и романтичными, а единственная дочь Вера выросла, окруженная заботой и любовью.
Но тихий и уютный мир Полины разрушился, когда она случайно узнала, что после свадьбы дочери ее любимый муж собирается подать на развод.
Как? Почему? И что же ей делать, ведь Константин – центр ее Вселенной, она жила ради него, ради семьи… До свадьбы дочери осталось чуть меньше двух месяцев. Полина твердо решила за это время сделать все, чтобы муж остался с ней.


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