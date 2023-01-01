Я тебя не отпущу (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Домохозяйка Полина Руднева посвятила двадцать два года своей жизни созданию уюта в доме и гармонии в семье. И ей это с успехом удавалось – отношения с мужем Константином оставались нежными и романтичными, а единственная дочь Вера выросла, окруженная заботой и любовью.

Но тихий и уютный мир Полины разрушился, когда она случайно узнала, что после свадьбы дочери ее любимый муж собирается подать на развод.

Как? Почему? И что же ей делать, ведь Константин – центр ее Вселенной, она жила ради него, ради семьи… До свадьбы дочери осталось чуть меньше двух месяцев. Полина твердо решила за это время сделать все, чтобы муж остался с ней.







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