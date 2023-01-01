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Я тебя не отпущу (сериал, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Домохозяйка Полина Руднева посвятила двадцать два года своей жизни созданию уюта в доме и гармонии в семье. И ей это с успехом удавалось – отношения с мужем Константином оставались нежными и романтичными, а единственная дочь Вера выросла, окруженная заботой и любовью.
Но тихий и уютный мир Полины разрушился, когда она случайно узнала, что после свадьбы дочери ее любимый муж собирается подать на развод.
Как? Почему? И что же ей делать, ведь Константин – центр ее Вселенной, она жила ради него, ради семьи… До свадьбы дочери осталось чуть меньше двух месяцев. Полина твердо решила за это время сделать все, чтобы муж остался с ней.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
- Режиссёр
Дмитрий
Губарев
- АЗАктриса
Анна
Здор
- АОАктёр
Артём
Осипов
- Актёр
Илья
Носков
- АРАктриса
Анастасия
Речистер
- АКАктриса
Анастасия
Конотопенко
- МБАктёр
Марсель
Бакаев
- СБАктриса
Светлана
Бронникова
- ТКАктриса
Татьяна
Калачева
- ЯКАктриса
Яна
Кажаева
- СКАктриса
София
Коробова
- ИРСценарист
Ирина
Ревякина
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- МТПродюсер
Марина
Тернавская
- АВПродюсер
Александра
Виноградова
- АГХудожница
Ассоль
Гизатуллина
- КИХудожница
Ксения
Ильина
- ДШОператор
Дмитрий
Шлыков