Я тебя не отпущу. Серия 2
Wink
Сериалы
Я тебя не отпущу
1-й сезон
2-я серия
8.82023, Я тебя не отпущу. Серия 2
Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Я тебя не отпущу (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Анастасия Руднева — домохозяйка, посвятившая свою жизнь семье и созданию уюта в доме. Но случайно она узнает, что муж собирается бросить ее и уйти жить к любовнице сразу после свадьбы их дочери. Анастасия решает не устраивать сцен, а лишь напомнить супругу, кого он любит на самом деле. Но все попытки привлечь его внимание терпят крах. Доведенная до отчаяния Анастасия идет на крайние меры и срывает свадьбу дочери, чтобы как-то отсрочить уход мужа.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Я тебя не отпущу»